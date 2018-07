Stiri pe aceeasi tema

- Trupuri carbonizate, oameni cu arsuri grave, persoane disparute, case in flacari si masini arse, paduri cuprinse de foc si fum pretutindeni. Asa arata regiunea Attica de langa Atena, capitala Greciei, care se confrunta cu cele mai grave incendii de padure incepand din 2007.

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut marti, 24 iulie, o serie de convorbiri telefonice cu ministrul elen al apararii, Panos Kammenos, pe marginea situației de urgența din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieți omenești. Ministrul…

- In urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitaliei Greciei, Atena, au murit cel putin 50 de persoane si alte peste 100 au fost ranite, informeaza presa internationala. Potrivit site-ului postului Al Jazeera, corpurile neinsufletite a alte 26 de persoane au fost descoperite marti dimineata…

- ATENA: Incendii puternice au distrus o mare parte din stațiunile de vacanța aflate in apropierea capitalei Greciei, ucigand cel puțin 20 de persoane. Pana marți dimineața, s-au inregistrat și 104 raniți, inclusiv 11 persoane in stare grava. Este cel mai grav incendiu care a afectat țara de peste un…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Petrosani a inceput urmarirea penala ''in rem'', pentru infractiuni si fapte, in cazul accidentului de munca produs miercuri, la Mina Lupeni, din Valea Jiului, unde un miner si-a pierdut viata din cauza unei surpari produse intr-o galerie din subteran.…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie face publice urmatoarele demersuri:In cursul zilei de astazi, 7 iulie 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s au sesizat din oficiu…

- MAE roman a emis o avertizare de calatorie in Grecia, dupa ce meteorologii au anuntat ”cod roșu” de vreme extrema. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul elen de Meteorologie a declarat „cod roșu”…

- Guvernele din zona euro au reusit joi noaptea, dupa peste sase ore de negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro,…