FOTO Portavionul american vândut pentru un cent, ultimul cu propulsie convențională, a pornit pe ultimul drum Nava americana de razboi USS Kitty Hawk, ultimul portavion cu propulsie convenționala lansat la apa, a pornit în ultima sa calatorie sâmbata, parasind baza navala Kitsap din Bremerton, Washington, cu destinația Browsnville, Texas, unde urmeaza sa fie casat de o companie navala, relateaza Insider.



Marina americana a scos din uz portavionul în 2009, dupa 48 de ani de serviciu activ. Soarta sa a ramas incerta timp de peste un deceniu, înainte ca ea sa fie vânduta în luna octombrie a anului trecut companiei navale International Shipbreaking Limited, alaturi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

