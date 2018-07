Stiri pe aceeasi tema

- La patru kilometri de Aiud, la Ciumbrud s-a desfasurat cea de-a XXV-a editie a Colocviilor de literatura si arte, sub incitantul titlu: Poezia la tara. Invitat de onoare a fost scriitorul Aurel Pantea, personalitate distincta si reprezentativa a literaturii romane contemporane, laureatul de anul acesta…

- In actualul sediu central al social-democraților a funcționat, intre anii 1950 și 1955, Școala de Literatura și Critica Literara „Mihai Eminescu”, inființata de comuniști pentru formarea de propagandiști, deghizați in scriitori. Un fost absolvent al școlii de pe Bld., Kiseleff nr.10 povestește, in premiera,…

- Ecaterina Stanca, profesor de Limba romana la Colegiul Național de Informatica ”Tudor Vianu”, iți arata rezolvarea subiectelor date la Limba si literatura romana la Bacalaureat 2018. Incepand cu ora 13.00, profesoara va fi prezenta in studioul Libertatea pentru a explica subiectelede la romana. Toate…

- A doua etapa a examenului de Bacalaureat 2018, cea de sustinere a probelor scrise, a inceput luni, 25 iunie, cu testarea de Limba si literatura romana. La subiectul al III-lea, profilul real, elevilor le-a picat genul liric. Aceștia au fost puși sa comenteze pe baza unei poezii de Mihai Eminescu sau…

- Sute de copii din judetul Alba au participat la a IX-a ediție a „Festivalului Florilor de Mai”, care a luat startul joi, la ora 17.00, la Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” din Ciumbrud. Evenimentul este un festival-concurs dedicat prescolarilor. „Cei peste 300 de preșcolari de la gradinițe din Aiud,…

- Scriitoarea Angela Furtuna va participa oficial, alaturi de alți 57 de poeti din 18 tari, la cea de-a V-a editie a Festivalului International "Poezia la Iasi", eveniment ce se va desfașura, in perioada 19 – 27 mai, in cadrul Festivalului Internațional al Educației și al ...