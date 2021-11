Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.110 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 228 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor…

- A fost o zi de mare sarbatoare astazi la Iași, unde a fost sarbatorit Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei si a celor saraci. Au participat mii de credinciosi, mai ales ca oricine a avut acces, vaccinat sau nu.

- OFICIAL| EXPLOZIE de infectari: 1443 cazuri noi și 21 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 293 de oameni internați la ATI Miercuri, 1 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 1 septembrie, pe teritoriul Romaniei…

- Doua persoane, printre care un minor de doi ani, au fost lovite de o masina pe o trecere de pietoni din municipiul Iasi. Accidentul rutier a avut loc in jurul orelor 20:30, in zona Bucium. Din cauza vitezei, dar si a conditiilor meteo, un sofer aflat la volanul unui autoturism marca BMW, cu numere de…

- Politistii au intocmit dosar penal in cazul accidentului rutier care a avut loc miercuri pe DE 583, intre localitatea Strunga si orasul Targu Frumos, in care doua persoane au murit si sase au ajuns la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vijiac, a declarat ca dosarul penal a fost intocmit…

- OFICIAL| 383 cazuri noi și trei decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 102 de oameni internați la ATI OFICIAL| 383 cazuri noi și trei decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 102 de oameni internați la ATI Vineri, 13 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al…

- 208 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 din aproape 23 de mii de teste. In ultimele 24 de ore au fost raportate de catre INSP 3 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus din Iași, Maramureș și Timiș. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu…

- La raportarea de ieri, in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 244 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In intervalul 04.08.2021 (10:00) – 05.08.2021 (10:00)…