FOTO| PERCHEZIȚII in Alba: 250 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiști FOTO| PERCHEZIȚII in Alba: 250 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiști 250 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Alba, in urma a 8 percheziții care au avut loc pe raza județului. Activitațile s-au desfașurat sub coordonarea Parchetelor de pe langa Judecatoriile Alba Iulia, Blaj și Sebeș. La data de 29 decembrie 2021, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sub coordonarea Parchetelor de pe langa Judecatoriile…