Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor, informeaza ca a fost identificat un caz de pesta porcina africana la mistreti pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pe 15 februarie prin incercarile de laborator la Institutia Publica Centrul Republican de Diagnostic Veterinar a fost confirmat prezența virusului pestei porcine africane in probele recoltate la mistreti gasiti morti (patru mistreti), in extravilanul localitatii Cotiujeni, raionul Briceni, in proximitatea exploatatiei de porcine, care a fost afectata de pesta porcina africana pe data de 31.12.2021.