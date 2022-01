Recensamantul International al Pasarilor de Apa, coordonat la nivel global de Wetlands International, are loc anual in perioada 10-20 ianuarie in zone in care este prezenta apa (zone umede, lacuri, rauri, balti) si are drept scop urmarirea tendintei populatiilor de la an la an. Sincronizarea este foarte importanta, pentru a evita numararea pasarilor de catre mai multi observatori. In Romania, programul este coordonat de catre Societatea Ornitologica Romana si Asociatia pentru Protectia Pasarilor si a Naturii Grupul Milvus. Sub indrumarea doamnei Carmen GACHE - Conferentiar dr. in cadrul Facultatii…