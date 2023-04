Stiri pe aceeasi tema

- Contul oficial de Twitter al familiei regale britanice a publicat o reteta de „quiche de incoronare”, aleasa „personal” de Charles si Camilla, potrivit news.ro.Palatul Buckingham a dezvaluit luni aceasta reteta de „quiche de incoronare”, cu branza si spanac, fasole si tarhon. Fii la curent…

- Legendarul chitarist Brian May a fost innobilat de regele Charles al III-lea al Marii Britanii in cadrul unei ceremonii care a avut loc marti la Palatul Buckingham, informeaza cnn.com.Brian May, membru fondator al trupei Queen, va purta de acum titulatura ''Sir''. Fii la curent cu cele mai…

- In timp ce regele Charles al III-lea se pregateste de incoronarea sa, care va avea loc la 6 mai la Londra, Palatul Buckingham se confrunta cu dificultati in a gasi artisti britanici de prima clasa pentru a marca acest eveniment istoric, multi dintre acestia invocand agenda personala incarcata pentru…

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, care detine si titlul de regina-consoarta, a fost nevoita sa isi anuleze miercuri participarea la un alt eveniment public, in conditiile in care aceasta se afla in perioada de recuperare dupa ce a fost testata saptamana trecuta cu COVID-19,…

- Douasprezece compozitii muzicale noi vor fi interpretate la incoronarea regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, programata in luna mai la Abatia Westminster din Londra, inclusiv muzica greaca ortodoxa, a anuntat biroul de presa de la Palatul Buckingham, potrivit caruia in cadrul viitoarei ceremonii…

- Regina-consoarta Camilla va purta coroana reginei Mary, bunica Elisabetei a II-a, in timpul ceremoniei sale de incoronare si a noului rege Charles al III-lea, care va avea loc pe 6 mai, a anuntat marti biroul de presa de la Palatul Buckingham, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele…

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, care detine si titlul de regina-consoarta, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat luni Palatul Buckingham, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Logo-ul oficial pentru incoronarea regelui Charles III a fost dezvaluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…