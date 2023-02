Stiri pe aceeasi tema

- OnePlus a adus un telefon concept interesant la MWC 2020, care isi schimba textura spatelui, folosind sticla electro-cromatica. Acum va aduce un telefon concept si la MWC 2023, OnePlus 11 Concept, iluminat cu LED-uri albastre in spate. Va fi expus la standul OnePlus de la MWC 2023 si aparent acele lumini…

- Sandro Rosell (58 de ani), președinte la FC Barcelona intre 2010 și 2014, a povestit cateva episoade șocante traite in spatele gratiilor. Rosell s-a aflat in spatele gratiilor vreme de 643 de zile, pana in aprilie 2019.Pe numele fostului președinte de la Barcelona au existat 6 capete de acuzare. Pentru…

- Dani Ceballos (26 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, a fost autorul unui gest golanesc in finala Supercupei Spaniei, pierduta de madrileni in fața marii rivale, FC Barcelona, scor 1-3. Fotbalistul campioanei Spaniei a fost suprins de camerele TV in timp ce il tragea de par pe Gavi (18 ani),…

- Ies la iveala detalii uluitoare din spatele plecarii lui Lionel Messi de la Barcelona. Presa din Spania a dezvaluit care ar fi fost cei doi oficiali ai clubului care au publicat contractul starului argentian. Lionel Messi a plecat in 2021 de la Barcelona, dupa ce nu i s-a mai prelungit contractul pe…

- Anul trecut, vietnamezii de la Vinfast au dezvaluit o serie de informații despre SUV-urile electrice VF 8 și VF 9, cu ocazia Mobile World Congress din Barcelona. Acum a venit momentul sa aflam cateceva și despre frații mai mici, VF 6 și VF 7. Vinfast VF 6 masoara 4.239 milimetri in lungime, 1.821 mm…

- Liderii mondiali s-au grabit sa acuze Moscova pentru exploziile care s-au produs in septembrie la conductele submarine de gaze naturale Nord Stream, dar unii oficiali occidentali se indoiesc acum ca ar fi responsabil Kremlinul, scrie cotidianul The Washington Post. Dupa ce, la sfarsitul lunii septembrie,…

- Liderii mondiali s-au grabit sa acuze Moscova pentru exploziile care s-au produs in septembrie la conductele submarine de gaze naturale Nord Stream, dar unii oficiali occidentali se indoiesc acum ca ar fi responsabil Kremlinul, scrie cotidianul „The Washington Post”, citat de news.ro. Dupa ce, la sfarsitul…

- Pompierul a fost trimis in judecata dupa ce in iulie 2017 a injunghiat un tanar in timpul unei altercații care a avut loc intr-un club din Iași. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, Tribunalul Iași i-a interzis ofițerului ISU dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe…