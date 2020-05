FOTO Olanda: Restaurantul în care poți lua cina respectând distanțarea socială În timp ce multe restaurante din întreaga lume ramân închise din cauza restricțiilor impuse pentru a limita raspândirea pandemiei COVID-19, un restaurant din Amsterdam experimenteaza cu un nou mod de a lua cina în oraș, relateaza CNBC.



Mediamatic ETEN, un restaurant vegan al centrului de arte Mediamatic Biotoop, a amplasat sere pentru a testa daca poți mânca în oraș în același timp respectând regulile de distanțare sociala.



Muzeele, restaurantele și teatrele sunt așteptate sa se deschida cu capacitate redusa în Olanda… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

