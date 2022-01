Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Petrariu este președintele Sindicatului Transportatorilor din București, cu cei mai mulți membri din compania de transport. A intrat in 2020 in Consiliul General pe lista social-democraților și este, de profesie, lacatuș. Are un salariu lunar de peste 3.500 de lei, la care se adauga și indemnizația…

- Angajații ALUM Tulcea au ieșit miercuri in fața rafinariei pentru a protesta. Ei sunt in pericol sa iși piarda locul de munca, dupa ce scumpirea energiei electrice a dus la oprirea producției. „A fost un protest cu schimbul de zi și schimbul 1. Motivul a fost creșterea prețului la energia electrica.…

- La aeroportul din Suceava, angajații Direcției de Sanatate Publica sunt ajutați de jandarmi sa ii verifice pe romanii intorși in țara. Motivul: mulți dintre conaționalii le vorbesc urat sau ii agreseaza pe funcționarii DSP cand afla ca trebuie sa intre in carantina.

- Bianca Rus, in varsta de 34 de ani, a divorțat de soțul ei in 2019, dupa o casnicie scurta, iar de atunci nu a mai fost vazuta la brațul vreunui barbat. Acum, artista a vorbit despre viața personala și despre motivul principal care a dus la desparțirea de fostul soț. Fosta concurenta de la „Bravo, ai…

- Mai avem puțin și spunem la revedere și penultimei luni din an. Dar, așa cum bine știm, finalul lunii noiembrie vine și cu doua zile importante de sarbatoare pentru romani. 30 noiembrie, cand creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Andrei și 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Din pacate amandoua…

- Dintre angajații instituțiilor „din prima linie”, doar cei de la Ambulanța sunt vaccinați 100 %. Polițiștii sunt codași, dar nici pompierii nu sunt departe de ei, ca procent. Și jandarmii mai au personal nevaccinat. In contextul campaniilor de vaccinare, azi, la ședința de Colegiu Prefectural s-a discutat…

- Impușcaturi intre bande rivale pe o plaja din apropierea popularei stațiuni mexicane Cancun. Doi oameni au murit. Ei sunt presupuși traficanți de droguri, nu turiști, spun procurorii. Personalul și oaspeții s-au grabit sa se adaposteasca în hoteluri, dupa ce un grup de barbați…