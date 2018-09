Stiri pe aceeasi tema

- Premierul republicii separatiste Abhazia, din Georgia, a murit sâmbata seara într-un accident de mașina, a anunțat guvernul local, relateaza AFP. Gennady Gaguliya, în vârsta de 70 de ani, a murit într-un accident rutier între Psou, în sudul…

- Turcia a fost invinsa, vineri, la Trabzon, cu scorul de 2-1, de organizatoarea Campionatului Mondial din vara, Rusia, in primul meci al Grupei 2 din Seria B a Ligii Natiunilor. Observatorul de joc al partidei a fost Alexandru Deaconu.

- Echipa feminina a Rusiei a caștigat al cincilea titlu continental la gimnastica in cei 24 de ani de cand a fost introdusa aceasta proba. Finala pe echipe de la Campionatele Europene s-a derulat pentru prima oara de cand trimitem formație la CE fara cea a Romaniei. Gimnastele coordonate de Nicolae Forminte…

- Franta a castigat Cupa Mondiala 2018, din Rusia. "Cocosii" au invins Croatia cu 4-2, dar Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a oferit un moment care vorbeste de la sine despre personalitatea si influenta sa. La festivitatea de premiere, sub ochii tuturor, Putin a "furat show-ul", cand Griezmann & Co.…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca turneul din Rusia a fost “cea mai buna Cupa Mondiala din istorie”, informeaza fifa.com, informeaza news.ro“Am spus ca vrem ca acesta sa fie cel mai bun turneu final al Cupei Mondiale si a fost cea mai buna…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Atentia pubicului din intreaga lume este acum concentrata pe stadioanele Rusiei unde se „lupta” elita fotbalistica a lumii, insa in Romania, la Cluj, s-a intrunit o elita mult mai importanta: 615 tineri intre 13 si 19 ani din 110 tari ale lumii concureaza pentru o medalie care reprezinta un pasaport…

- Aici, in inima Tatarstanului, istoria și cultura tatare se impletesc atat de frumos cu spiritul european al locuitorilor sai. Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional la Gazeta Sporturilor, transmite zilnic pentru cititorii…