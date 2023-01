Stiri pe aceeasi tema

- Condițiile meteo nefavorabile au dus la inchiderea traficului pe mai multe drumuri naționale, județene sau comunale din județele Buzau și Vrancea. Și in municipiul Ramnicu Sarat a nins abundent in aceste zile, insa utilajele pentru deszapezire au intervenit imediat ce condițiile meteo au permis. Acestea…

- In jurul orei 13.30, DN2 a fost deblocat in zona Comisoaia, pe sensul spre Buzau. Autovehiculele care au fost blocate sunt insoțite catre municipiul Buzau. Pe celalalt sens, spre Ramnicu Sarat, drumul este in continuare blocat, transmit autoritațile. Articolul DN2, deblocat pe un sens apare prima data…

- Data: 28 Ianuarie 2023 Ora: 07:00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza zapezii viscolite, ca masura preventiva, a fost inchisa circulația pe urmatoarele drumuri naționale: 1. DN 2 Caldarușeanca – Ramnicu Sarat, județul Buzau; 2. DN 22 Ramnicu Sarat…

- Un prim șantier al A7 din județul Buzau aparținand porțiunii adjudecate de constructorul bacauan Dorinel Umbrarescu a fost deschis la Scurtești (com. Vadu Pașii), pe malul raului Buzau, in zona trecerii pe tuburi de la Ciocarlia. Contractul pentru constructia lotului 2 din tronsonul Buzau-Focșani al…

- Un eveniment de clasa s-a petrecut la acest inceput de an la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Ramnicu Sarat. Este vorba despre evenimentul de lansare a carții „Comori de Arta intr-o donație particulara a prof. univ. dr. Negoița Laptoiu”, semnata de dr. Lucreția Dediulescu. Moderatorul intalnirii…

- Doua persoane din Ramnicu Sarat au aflat pe pielea lor ce inseamna sa nu ai un contract valabil incheiat cu o firma de salubritate. Poliția Locala din municipiu a dat de urma a doua femei care, in urma cu cateva zile, au pus gunoiul menajer intr-o caruța și l-au aruncat pe camp, apoi și-au vazut … Articolul…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN2, la iesire din Slobozia Bradului catre Ramnicu Sarat. „)Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca traficul este oprit temporar pe DN 2 la ieșire din localitatea Slobozia Bradului, județul Vrancea catre Ramnicu…

- 85 de voluntari s-au prezentat, marți, 1 noiembrie, la Parohia „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din municipiul Ramnicu Sarat, unde a avut loc o noua acțiune de donare de sange, in cadrul Campaniei naționale Doneaza sange, salveaza o viața!, desfașurata la nivelul Patriarhiei Romane. 80 de persoane dintre…