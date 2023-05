(FOTO) NEAMȚ: Explozia unei anvelope a întrerupt călătoria unui grup de copii Doi polițiști care patrulau pe un sector de drum in afara localitații Horia, jud. Neamț au dat o mana de ajutor unui grup de copii care au ramas in drum dupa o excursie de la Targu-Ocna. Mesajul Inspectoratului județean de Poliție Neamț ”*Alaturi de oameni* Aseara, in jurul orei 20:00, Ionuț și Lucian au avut ocazia sa arate ca in afara de haina de poliție poarta și haina omeniei. In traseul lor de patrulare, pe un sector de drum extrem de tranzitat, DN2-E85, in afara localitații Horia, un autocar era oprit, pe partea carosabila, iar 25 de copii priveau cum destinația finala, acasa, parea extrem… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unii taximetriști de la Aeroportul Cluj au ajuns sa refuze curse in afara localitații, spre Dezmir spre exemplu, pe motiv ca Poliția Rutiera ii amendeaza daca ii prinde sa sunt in afara localitații unde sunt ei autorizați. De fapt, aceasta este o scuza, pentru a refuza cursele scurte, ei preferand drumuri…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de duminica, 14 Mai 2023, ora 13:14, pe DN1, in afara localitatii Urvind.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, comisar sef Alina Farcuta, politistii din cadrul Politiei orasului Alesd au fost sesizati, in urma unui apel primit de Inspectoratul de…

- In seara zilei de 30 Aprilie a.c., in jurul orei 20.40, un barbat de 33 de ani, din Semlac, s-a deplasat de pe malul stang al raului Mureș (Periam Port- Jud. Timiș) spre malul drept (Jud. Arad), in extravilanul localitații Semlac, cu o barca din lemn. In ambarcațiune, din extravilanul localitații Semlac,…

- Dupa ce Dinu Maxer a recunoscut ca este intr-o relație, acum și Deea este pregatita sa iși refaca viața dupa divorț. Dansatoarea a primit un buchet de lalele, insa nu a vrut sa spuna cine este persoana care i-a oferit florile.Dinu Maxer este indragostit la nici o luna de la divorțul de mama copiilor…

- Politistii Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul IPJ Neamt au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru a aplana un conflict care a aparut intr-o familie din municipiul Piatra-Neamt.

- Magistratii Tribunalului au luat o decizie rara, achitand un iesean trimis in judecata pentru tentativa la omor. Acesta ii taiase vena jugulara unui consatean, in timpul unui conflict. Sentinta a fost contestata de victima, de procurori, dar si de inculpat. Curtea de Apel este chemata sa decida daca…

- Un agent de securitate a fost ucis, iar cinci jurnalisti afgani si trei copii raniti sambata in urma unei explozii cu bomba la Mazar-i-Sharif, in nordul Afganistanului, in cursul unei ceremonii dedicate jurnalistilor din aceasta tara, au indicat politia si participanti, potrivit AFP.Explozia s-a…

- Cel puțin 5.000 de copii romani din afara țarii vor ajunge in acest an in tabere gratuite in Romania, anunța ministrul Familiei Gabriela Firea, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…