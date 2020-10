Un nou costum spatial, conceput de NASA si denumit Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), a fost creat pentru a-i proteja pe astronauti in conditiile improprii vietii de la suprafata Lunii si este testat in prezent intr-un mediu care reproduce gravitatia selenara, pe fundul bazinului special din cadrul Neutral Buoyancy Laboratory, de la Centrul Spatial Johnson din Houston, transmite miercuri Space.com, potrivit AGERPRES.

Noul costum este prezentat de NASA drept "foarte diferit" de cele folosite de astronauti in ultimele decenii pe orbita terestra, in cadrul misiunilor pe Statia…