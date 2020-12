FOTO: Motociclistă lovită de mașină, pe drumul de centură Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in sensul giratoriu de la intersecția Subcetate cu Drumul de Centura. O motociclista a fost lovita de o mașina. O motociclista a fost lovita de o mașina, in urma cu puțin timp. Accidentul a avut loc in sensul giratoriu de la intersecția Drumului de Centura cu Subcetate. Modulul SMURD a intervenit, acordand ingrijiri medicale motociclistei. Știre in curs de actualizare! Foto- participant la trafic Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

