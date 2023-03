Stiri pe aceeasi tema

- Monumentul lui Lenin din fața casei de cultura din Anenii Noi a fost vandalizat. Imaginile cu distrugerile au fost publicate pe o rețea de socializare de primarul orașului, Alexandr Mațarin. „Oare in care direcție mergem noi și ce ne așteapta? Dincolo de rolul cuiva in istorie, consider ca distrugerea…

- Noaptea trecuta in jurul orei 23 a izbucnit un incendiu la Spitalul Humanitas din Cluj, pacienții au fost evacuați de urgența. Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta noapte la un incendiu care a afectat un spital privat situat pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca.…

- Un autoturism a fost incendiat noaptea trecuta in orașul Ineu. Focul a fost provocat in mod intenționat. Organele de ancheta sunt pe urmele faptașului. „Un autoturism parcat pe marginea unui drum din orașul Ineu a fost distrus in totalitate, in urma unui incendiu. Alarma s-a dat marți seara (31.01.2023),…

- Ofiterii anticoruptie au confirmat ieri dezvaluirile din „Ziarul de Iasi": procurorii verifica modul in care Primaria a achizitionat servicii de organizare a Revelionului. Ancheta a fost deschisa de DNA, care a apelat la ofiteri DGA sa preia de la municipalitate toate documentele aferente achizitiei.…

- In noaptea de 29 decembrie, monumentele fondatorilor orașului Odesa, a imparatesei ruse Ekaterina a II-a, precum și una a comandantului Alexandru Suvorov, au fost demontate in Odesa. Decizia de demontare a fost luata de Consiliul Municipal pe 30 noiembrie.

- Un ofițer de urmarire penala din cadrul Direcției de Poliție Chișinau a fost reținut de catre angajații Direcției generale teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție intr-un dosar de trafic de influența. Polițistul este banuit ca ar fi pretins și primit 300 de euro de la o persoana pentru a o…

- Nostalgicii prosovietici sau „homo sovieticus” au imbibat in ADN-ul lor anumite forme de manifestare sociala, de care nu s-au putut desprinde atunci cand a disparut Uniunea Sovietica, iar ei au obținut libertate. O opinie in acest sens a fost exprimat de expertul Igor Boțan, transmite IPN . De asemenea,…

- Te-ai gandit care ar fi orasul din Romania perfect pentru Revelion? Petrecerea Revelionului 2023 intr-un oraș perfect poate fi o experiența incredibila. Multe destinații din lume sunt cunoscute pentru faptul ca primesc mulți vizitatori la sfarșit de an. Asta se intampla, fie din cauza petrecerilor private,…