- Obiecte de arta, de recuzita si personale ale actorului Robin Williams vor fi scoase la licitatie pe 4 octombrie, la casa Sotheby's din New York, la patru ani de la moartea celebrului artist, potrivit The Hollywood Reporter.

- Fiul cel mare al lui Michael Jackson a postat un mesaj pe contul sau de Instagram. Daca Paris Jackson mai are resentimente in ceea ce-l priveste pe Joseph Jackson, Prince se dovedeste a fi mai impaciuitor, matur si diplomat si a vrut sa-si arate pretuirea pentru bunicul sau, intr-un mesaj postat pe…

- A fost unul dintre cei mai cunoscuti prezentatori din Romania, iar in urma cu o zi s-a stins din viata. George Berevoianu, fost prezenatator de la Realitatea TV a murit chiar pe patul de spital.

- Mesajul transmis de Octavian Ursulescu, dupa moartea lui Alexandru Jula. Cei doi erau buni prieteni, prezentatorul tv fiind și cel care a anunțat trista veste. Alexandru Jula a murit duminica dimineața, 3 iunie. Artistul a ajuns, luni dimineata, la spitalul din Galati, prezentand simptomele unui accident…

- Fostul presedinte Traian Basescu, mesaj pe Facebook dupa moartea fostului comentator sportiv Cristian Topescu. Fostul sef de stat spune ca numele lui Popescu se leaga fara doar si poate de marile succese din sportul romanesc."Drum bun, Om Bun Handbal, gimnastica, fotbal, canotaj, volei,…

- Mesajul lui Alex Ashraf la un an de la moartea mamei sale. Femeia a murit la doar 47 de ani dupa o lupta grea cu boala nemiloasa. Soțul Oanei Zavoranu nu poate trece peste acest lucru, iar ziua de 13 mai, este una foarte trista pentru el. Mama lui Alex Ashraf a murit in urma cu un an la varsta de 47…

- Fiul Elenei și al lui Nelu Ploieșteanu a murit la doar 32 de ani dupa o lunga suferinta. "Tuturor ne este teama pentru el. A imbatranit dintr-o data si nu arata bine deloc. El e bolnav de inima de multa vreme, ia pastile, iar ce s-a intamplat acum in familie l-a terminat. Toti ne facem griji…

- Site-ul TMZ publica astazi ultima poza cu DJ-ul suedez Avicii. Acesta este pe un yacht, aproape de coasta Omanului, statul in care a fost gasit mort a doua zi. Potrivit TMZ, Avicii, in varsta de doar 28 de ani, parea “fericit și sanatos”, iar nimic din comportamentul acestuia nu anunța dispariția lui…