FOTO Maria Sharapova, apariție pe covorul roșu într-o rochie confecționată din sticle reciclate Maria Sharapova a participat recent la The Fashion Awards 2021, manifestare care a avut la Royal Albert Hall din Londra. Fosta lidera a ierarhiei WTA a purtat pe covorul roșu o rochie marca Iris van Herpen.



Ținuta a fost una personalizata, realizata de Iris van Herpen în colaborare cu Evian. Rusoaica este de ani de zile ambasador global al celor de la Evian.



Rochia speciala a fost denumita "Mimesis" și a fost realizata dintr-o țesatura confecționata din sticle Evian reciclate și matase organica.



Sharapova (34 de ani) a venit însoțita de viitorul soț,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

