Stiri pe aceeasi tema

- Rupere de nori in satul Hapria din comuna Ciugud. Marți, in jurul orei 18.00, cerul s-a intunecat și timp de aproximativ 20 de minute o ploaie torențiala s-a abatut asupra localitații. La scurt timp mai multe strazi din sat au fost inundate de apa. La fața locului, imediat dupa ploaia torențiala s-a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat ca din 15 iunie, se vor redeschide mall-urile, dar fara restaurante și locuri de joaca. De asemenea, de la jumatatea lunii va fi posibila și redeschiderea after-school-urilor, a gradinițelor și creșelor private. Mai mult de atat, si salile de fitness…

- Consiliul Local al Copiilor din comuna Ciugud, județul Alba, a votat, in premiera naționala, proiectele de investiții care vor fi finanțate cu 50.000 de lei, printre care se numara locuri de joaca in fiecare sat, o masa de tenis și doua masuțe de șah, anunța MEDIAFAX.Autoritațile locale din…

- Consiliul Local al Copiilor din Ciugud se va intruni, luni, 1 iunie, in ședința extraordinara pentru a aproba proiectele de investiții pe care administrația locala le va realiza in aceasta vara pentru copiii din comuna. Ședința va avea loc prin videoconferința pentru a respecta masurile impuse de autoritați…

- Doua noi zone de agrement vor fi amenajate in curand in municipiul Aiud, pe strazile Avram Iancu și Ecaterina Varga, printr-o investiție de peste 5 milioane de lei. Proiectul prevede realizarea de alei pietonale, spații de odihna, piste pentru role, skate și biciclete, locuri de joaca pentru copii și…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri, in jurul orei 11.15, pe raza localitații Limba, comuna Ciugud. Din primele informații in incidentul rutier au fost implicate doua automobile. Potrivit ISU Alba, nu exista victime incarcerate. Situația este in dinamica, știre in curs de actualizare. Citește…

- Primaria Cumpana va amenaja inca trei locuri noi de joaca in comuna. Acestea vorfi amplasate in urmatoarele locatii: complex Habitat, intersectia strazilor Ivorului si Pescarusului, incinta Radio Coasta cu acces de pe strada Tudor Vladimirescu. Fiecare loc de joaca va fi dotat cu: ansamblu de joaca,…