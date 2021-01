Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea agentului termic s-a reluat luni pentru blocurile din Sectoarele 2 si 3 afectate de cele doua avarii produse duminica la Magistrala I - CET Sud, a anuntat Primaria Capitalei, citand informatii transmise de compania Termoenergetica.

- Timișoara incepe sa semene cu Bucureștiul și la… apa calda. Mai precis la lipsa incalzirii și a apei calde. S-ar putea ca de marți apa calda sa nu mai fie livrata la robinetele și in caloriferele celor branșați la sistemul centralizat al Colterm. Se cauta soluții pentru ca timișorenii sa nu ramana de…

