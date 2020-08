Stiri pe aceeasi tema

- Saisprezece candidati s-au inscris pentru a-si disputa fotoliul de primar in Sectorul 2 al Capitalei la alegerile din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile depuse pentru Primaria Sectorului 2. In competitia electorala au intrat: * Marian Catalin Militaru (PMP) - jurist…

- Unsprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar in Sectorul 5 al Capitalei, potrivit Agerpres. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 5.In cursa electorala au intrat:* Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii…

- Douazeci de candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei, potrivit Agerpres. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 a publicat lista cu candidaturile definitive la fotoliul de primar in Sectorul 1.In competitia electorala pentru Primaria…

- Douazeci de candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 a publicat lista cu candidaturile definitive la fotoliul de primar in Sectorul 1. In competitia electorala pentru Primaria Sectorului…

- Ziarul Unirea ALEGERI LOCALE 2020: LISTA candidaților din orașul Campeni pentru funcțiile de primar și de consilier local Biroul Electoral de Circumscripție nr. 7 Campeni situat in primaria „Capitalei Țarii Moților” a primit pana inclusiv ieri, 18 august, cereri din partea celor care doresc sa candideze…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca PSD il susține pe Dan Cristian Popescu la alegerile pentru Primaria Sectorului 2, care a pierdut susținerea PNL pentru funcția de edil. Primarul General al Capitalei, ce candideaza pentru un nou mandat, a anunțat și lista de candidați PSD pentru primariile de Sector,…

- Dupa ce PNL a cedat Sectorul 2 catre USR, liberalul Dan Cristian Popescu a anuntat sambata ca va candida la primaria sectorului din partea PSD. „Consider ca, intotdeauna, oamenii trebuie sa fie pe primul loc. Nu aliantele comerciale de partide”, a scris acesta pe Facebook. De asemenea, Gabriela Firea…

- “De cateva saptamani sunt acuzat și denigrat public de Claudiu Nasui și Vlad Voiculescu, mi se inventeaza fapte sau acțiuni, fara a exista o baza reala,” declara Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2 intr-o declarație de presa transmisa redacției. Reacția viceprimarului Sectorului 2 și…