FOTO Lionel Messi, ultima fotografie la FC Barcelona: "Mai mult decât colegi" Lionel Messi pleaca de la FC Barcelona, dar lasa în urma o moștenire impresionanta. Gruparea catalana a publicat, duminica, o fotografie în care argentinianul apare înconjurat de coechipierii sai si de trofeele pe care clubul le-a câstigat alaturi de el, informeaza lequipe.fr.

Este o fotografie care pune capat unei istorii de 21 de ani. Lionel Messi este înconjurat de vechea garda a FC Barcelona precum Gerard Pique, Sergio Busquets si Jordi Alba, care au fost formati toti trei la club si care s-au alaturat primei echipe în 2008, în cazul primilor doi,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mauricio Pochettino, antrenorul echipei PSG, a declarat ca argentinianul Lionel Messi (care nu va continua la FC Barcelona) este o "optiune" luata în calcul de vicecampioana Franței, informeaza presa internationala."Stim ce s-a întâmplat ieri, nu voi spune altceva",…

- Lionel Messi pleaca de la Barcelona, dar lasa în urma o adevarata moștenire. Vedeta argentiniana deține cele mai importante recorduri din istoria gruparii catalane: a jucat de cele mai multe ori, a înscris cele mai multe goluri și a câștigat cele mai multe titluri. Clubul Blaugrana…

- France Football planuiește sa decerneze pe 5 decembrie doua Baloane de Aur: și pentru 2020, și pentru 2021. Atacantul lui Bayern nu poate scapa trofeul de anul trecut. Acum, Messi e marele favorit Pentru Robert Lewandowski, a fost o mare dezamagire sa afle anul trecut ca France Football a decis sa nu…

- Americanca Megan Rapinoe e suparata dupa primul eșec al naționalei feminine americane, 0-3 cu Suedia la Jocuri Olimpice. Nu mai pierduse de 44 de meciuri. La 36 de ani, Megan Rapinoe continua sa joace pentru Statele Unite. Aur olimpic (2012) și dubla campioana mondiala (2015 și 2019), cucerind Gheata…

- Denis Alibec (30 de ani), cel mai important transfer al campioanei CFR Cluj in aceasta vara, a sosit in Romania. Lincoln - CFR Cluj, in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, este liveTEXT AICI de la 19:00 Denis Alibec a fost convins de Marius Șumudica sa revina in Liga 1. Atacantul naționalei are…

- CFR Cluj a cerut un penalty in prima repriza de prelungiri a returului cu Borac Banja Luka, din preliminariile Ligii Campionilor, la scorul de 0-2 pentru campioana Bosniei. Totul despre Borac Banja Luka - CFR Cluj In minutul 101, Gabriel Debeljuh a cazut in careul advers, dupa un duel cu Aleksandar…

- Paul Pogba (28 de ani), mijlocașul lui Manchester United, crede ca N'Golo Kante (30), „inchizatorul” lui Chelsea, merita „Balonul de Aur”. N'Golo Kante, simpaticul mijlocaș al lui Chelsea, continua sa adune laude din lumea fotbalului. Prestațiile „inchizatorului” francez din acest sezon, in special…

- Atacantul argentinian Sergio Aguero, aflat la finalul contractului sau cu Manchester City, a semnat luni cu FC Barcelona pentru doua sezoane, pâna în 2023, a anuntat clubul catalan, scrie AFP.Conform sursei, contractul semnat cu catalanii contine o clauza de reziliere în valoare…