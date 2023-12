Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite, in urma unui accident produs miercuri dimineata pe DN 2K, in localitatea Arbore, judetul Suceava. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2K, localitatea Arbore, judetul Suceava, un autoturism a intrat in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, localitatea Bradu, judetul Sibiu, conducatorul unui autoturism a intrat in coliziune laterala cu un TIR, dupa care s a rasturnat pe suprafata carosabila.In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto, ce…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi dimineata, la Targu Frumos.”Pe DN 28, in localitatea Targu Frumos, judetul Iasi, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara la sensul giratoriu de la intrarea in localitate”, anunta Centrul INFOTRAFIC…

- O autocisterna care transporta ciment și un autoturism s-au lovit pe o șosea din Dambovița. Un barbat a murit in urma impactului.Accidentul a avut loc luni seara pe DN 72 Targoviște-Ploiești, in zona localitații Adanca din județul Dambovița, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1H, localitatea Jibou, județul Salaj, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 motociclete și 1 autoturism. In urma impactului a rezultat ranirea celor 2 motocicliști, care urmeaza a fi transportați…

- FOTO Langa noi: Tragedie la Suceava! Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in stare grava in urma unui accident O persoana a murit si o alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre localitatea Adancata, au anuntat reprezentantii…