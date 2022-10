Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Creștina „Dimitrie Cantemir” (UCDC) vinde sediul Facultații de Drept din Cluj-Napoca și nu organizeaza examen de admitere.Pentru aceasta cladire este ceruta suma de 2 milioane de euro. Universitatea nu organizeaza nici examen de admitere pentru ca sunt prea puțini tineri. In…

- O femeie din Sighetu Marmației a fost angajata ani de zile in cadrul unor instituții publice din Maramureș in funcții care necesitau studii juridice superioare, deși aceasta nu era absolventa unei facultați de profil. Ca sa aiba dosarul de angajare complet, funcționara și-a falsificat o diploma de licența…

- Cladirea centrala a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș face obiectul unei reabilitari consistente care se va incheia in toamna acestui an, a anunțat marți, 9 august, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, rectorul instituției.…

- Jocurile Europene Universitare 2022 s-au desfașurat in perioada 17 – 30 iulie 2022, in orașul Lodz, din Polonia, pe 20 de ramuri sportive, cu peste 6000 de sportivi participanți din 46 de țari. La disciplina karate, Romania a fost reprezentata de 12 karateka, dintre care trei studenți ai Universitații…

- Sașa Panzaru, o clujeanca cu origini basarabene care a urmat și a absolvit cursurile de actorie ale Universitații de Arte din Targu Mureș, ca șefa de promoție dupa trei ani de licența și doi ani de master, ne-a oferit gandurile ei in legatura cu anii de școala, cu planurile de viitor, unele despre greșeala…

- Intr-un proiect unic in Romania, incepand cu anul universitar urmator studentii Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures vor beneficia in instruire de o aplicație de realitate virtuala care simuleaza interventia in cazul a 16 patologii. Softul prezinta…

- Profesor doctor Ion-Christian Chiricuta, colaborator al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, a prezentat in cadrul primei Conferinte Nationale „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI", desfasurata la Targu Mures, un proiect menit sa revolutioneze tratarea cancerului…

- Oana Hodade, absolventa a Universitații de Arte din Targu-Mureș in 2008, specializarea Actorie, și proaspata absolventa a masteratului de Regie, la clasa prof.univ.dr.habil. Cristian Theodor Popescu din cadrul aceleiași universitați, a primit Premiul pentru „Cea mai buna piesa romaneasca a anului"-„Scene…