Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut miercuri europenilor sa-si transmita propriile propuneri in materie de zboruri spatiale cu echipaj uman si de explorare spatiala, astfel incat o decizie care angajeaza sau nu Europa pe aceasta cale sa poate fi luata in toamna, relateaza AFP. Fii…

- Alianta Populara pentru Vaccinuri, o platforma de organizatii favorabile unui acces universal la medicamente, a denuntat ca pana la sfarsitul lunii februarie Uniunea Europeana (UE) va arunca la gunoi aproape de doua ori mai multe vaccinuri anti-COVID-19, decat cantitatea pe care o va dona pana la…

- Compania de asigurari Signal Iduna Asigurare Reasigurare a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru achizitionarea Ergo Asigurari si Ergo Asigurari de Viata, a anuntat compania intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat de 56 de ani a fost prins miercuri dimineața sub o placa de beton de 4 tone in localitatea Bacești, județul Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la Paris, la invitatia omologului francez, Emmanuel Macron, la un dineu de lucru informal privind situatia de securitate din Sahel, iar joi si vineri va participa la cel de-al VI-lea Summit Uniunea Europeana (UE) - Uniunea Africana (UA), organizat…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a afirmat marti la sedinta anuala a Consiliului Național Bisericesc faptul ca Biserica Ortodoxa Romana este „cel mai mare filantrop” prin prisma programelor sociale desfasurate in ultimul an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Detinatoarea Cupei Romaniei la baschet masculin, CSO Voluntari, si formatia SCM Craiova vor disputa finala competitiei, dupa ce au eliminat marti, in semifinale, campioana U BT Cluj, respectiv echipa CSM Galati, la Turneul Final Four de la Craiova, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare si care risca o pedeapsa suplimentara de zece ani in Rusia, este 'incompatibila cu principiile unui stat de drept', a apreciat marti cancelarul german Olaf Scholz in cursul vizitei efectuate la Moscova, potrivit AFP. Fii la…