- Autoritațile de la Copenhaga, care au avut pe tot timpul pandemiei o atitudine foarte precauta, renunța pe rand la ultimele restricții COVID, mulțumita unei campanii de vaccinare de succes, prin care a imunizat pana acum peste 72% din populație, scrie Euronews . Permisul sanitar din Danemarca, necesar…

- Alte 277 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 228 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Albania, 2-Italia, 2-Romania, 2-Rusia, 1-Germania, 1-Olanda, 1-Suedia, 1-Ucraina.…

- Autoritatile ruse au amendat joi platforma de rezervari de spatii de cazare online Booking.com, pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite DPA, preluata de Agerpres.Compania cu sediul în Olanda trebuie sa plateasca o amenda de 13 miliarde de ruble (175 milioane de dolari), a anuntat…

- Germania a decis sa nu mai foloseasca rata de incidenta pentru a lua decizii asupra impunerii de restrictii impotriva Covid-19. Autoritațile urmeaza sa utilizeze rata de spitalizare ca indicator cheie. Altfel spus, se vor lua masuri in funcție de gradul de ocupare din spitale, relateaza Reuters, care…

- Un barbat, de 49 de ani, a murit in Germania dupa ce a fost reținut de forțele de ordine in timpul protestelor impotriva masurilor propuse de guvern pentru a combate raspandirea variantei Delta a coronavirusului, relateaza Euronews . Poliția afirma ca barbatul s-a plans de senzații de furnicaturi in…

- Tot mai multe țari europene au hotarat ca accesul in baruri, restaurante și cinematografe sa se faca exclusiv in baza unui certificat de vaccinare. Printre aceste țari se numara Italia, Irlanda și Franța. Dezbaterea pe aceasta tema are insa in loc și in Marea Britanie și Germania. In prezent, 13 țari…

- CHIȘINAU, 18 iul - Sputnik. Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica s-a intrunit in ședința pe 17 iulie, pentru a aproba noi masuri privind controlul și combaterea infecției COVID–19. Autoritațile menționeaza ca acestea sunt necesare „in contextul riscului sporit de import al noilor…

- Aceștia au fost inștiințați in urma cu peste o luna in legatura cu obligativitatea vaccinarii in randul cadrelor medicale și farmaciștilor, fiind chiar programați pentru imunizare.Pentru ca au refuzat sa se prezinte la vaccinare, au fost suspendați din funcție, potrivit ansa.it Autoritațile de sanatate…