Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit duminica, in jurul orei 11:20, in localitatea Tartaria. Din primele informații, focul a cuprins acoperișul unei șuri. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebes intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei anexe gospodarești (șura) in…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o anexa gospodareasca in Sebeș. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit vineri in jurul orei 11.00, la o anexa gospodareasca din municipiul Sebeș. Intervin pompierii cu doua autospeciale. Garda de Intervenție Sebes intervine pentru localizarea și lichidarea…

- Un incendiu a izbucnit joi noaptea, in jurul orei 23:20, la o anexa din localitatea Manarade. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa (depozit de lemne), in localitatea Manarade. Pompierii intervin cu doua autospeciale…

- Ziarul Unirea FOTO. Incendiu PUTERNIC la doua autoturisme in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Intervin pompierii cu 2 autospeciale și o ambulanța Un incendiu puternic a izbucnit la doua autoturisme duminica noaptea, in jurul orei 2.00, in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Pompierii din Sebeș au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil (casa de locuit) situat pe strada Horea, din municipiu, astazi, in jurul orei 17.00. Potrivit ISU Alba: „Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru localizarea și lichidarea acestuia, cu 2 ASAS…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unei case din Vințu de Jos. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din localitatea Vințu de Jos. Au intervenit pompierii. Garda de Intervenție Sebes, in cooperare cu SVSU Vințu, au intervenit cu 2 ASAS, 1 ASAS (SVSU) și o ambulanța SMURD…

- Un incendiu a izbucnit joi seara la acoperișul unei case aflate in localitatea Vințu de Jos. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Vințu de intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case in localitatea Vințu de Jos. Pompierii intervin…

- Garda de Intervenție Sebeș a trimis un echipaj de pompieri pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca aparținand unui imobil situat pe strada Molidului, din localitatea Petrești. Potrivit ISU Alba: „Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la…