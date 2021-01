FOTO: INCENDIU la Sânmiclăuș. Acoperișul unei case a fost distrus de flăcări Acoperișul unei case a fost distrus intr-un incendiu petrecut in noaptea de sambata spre duminica in localitatea Sanmiclauș. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj a intervenit in cursul nopții trecute, incepand cu ora 02:03, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperisul unei case de locuit in loc. Sanmiclauș, com. Șona. Incendiul a […] Citește FOTO: INCENDIU la Sanmiclauș. Acoperișul unei case a fost distrus de flacari in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

