Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea sezon al show-ului „Asia Express“, de la Antena 1, si-a desemnat castigatorii. Doua echipe au luptat pentru premiul de 30.000 de euro: Speak si Stefania, Sorin Bontea si Razvan Fodor.

- Tensiune maxima in emisiunea Asia Express de miercuri seara! Am aflat cine a mers acasa și cine va merge in marea finala, alaturi de echipa formata din Razvan Fodor și chef Sorin Bontea. Cei doi au reușit sa se califice direct in finala! Eliminare surpriza la Antena 1 Adda și Catalin Rizea, Speak și…

- Etapa semifinala a celui mai dur reality show, Asia Express – Drumul Comorilor se apropie de final, iar cursa pentru marele premiu oferit in Taipei devine tot mai stransa. In editia difuzata aseara la Antena 1,...

- Duminica aceasta, imediat dupa Observator, Antena 1 da startul etapei semifinale din Asia Express. Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care pleaca in cursa ce le poate asigura un loc in marea finala.

- ASIA EXPRESS 6 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Duminica seara, cele 5 echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show au trecut la nivel pe Drumul Comorilor, in prima etapa din Taiwan. Nivelul de civilizație, cu totul și cu totul altul fața de cel cu care au fost obișnuiți pana…

- Blondele s-au calificat deja pentru Taiwan, cea de-a doua destinație Asia Express, in timp ce frații Ristei lupta pentru a nu fi eliminați. "Am vrut sa-i donez banii lui Ristei. Vreau sa vada cum este sa ai o femeie care aduce bani acasa!”, a spus Carmen Grebenișan. Blonda a continuat, starnind…

- Speak și Ștefania au trait un moment tensionat in „Asia Express”, sezonul 3, in timp ce se aflau in mașina unui filipinez, pe „Drumul Comorilor”. I-au creat barbatului probleme in familie.

- Speak și Ștefania au avut mereu o relație ceva mai atipica. Cei doi, tot timpul puși pe șotii, au o iubire tanara și ușor nebunatica. Dar pentru ei, este rețeta succesului. Așadar, in timp ce unele cupluri se destrama in condiții de stres, pentru Speak și Ștefania este cu totul altfel. Dragostea lor…