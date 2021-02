Foto: Impresionant! Cum arată obiectele găsite în mormintele sarmaților din Moldova CHIȘINAU, 10 feb – Sputnik. Peste 50 de tumuli (movile pe mormintele din antichitate) au fost identificați pe teritoriul comunei Cazaclia, raionul Ceadar-Lunga, din autonomia gagauza (UTAG). © CC BY 2.0 / Theodore Scott / Whydah-Gold.jpgFoto: Cum arata comorile gasite de arheologi in Moldova Dintre aceștia, 26 au fost investigati prin sapaturi de salvare in anii 1980 de S. Agulnicov si Gh. Cebotarenco. Arheologii moldoveni au considerat ca prezinta o importanța deosebita doi tumuli atribuiți sarmaților alani, vechi de peste doua mii de ani. Un tumul este movila artificiala… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 ian – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acut o discuție cu șeful Misiunii OSCE in țara noastra, Claus Neukirch, in cadrul careia a fost abordata problema reglementarii transnistrene. In cadrul discuției, șeful statului a subliniat ca sprijina principiul…

- CHIȘINAU 30 dec - Sputnik. Reprezentanții Ministerului de Interne susțin ca in aceasta saptamana numarul cetațenilor care au venit in țara este in descreștere cu aproape 18 mii de persoane, in comparație cu saptamana trecuta. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…

- CHIȘINAU, 16 dec – Sputnik. Președintele in exercițiu, Igor Dodon, a declarat ca va promulga, saptamana viitoare, legile care se refera la reducerea varstei de pensionare și de anulare a așa-numitei "legi a miliardului". ”Parlamentul a votat doua proiecte extrem de importante. Este vorba de…

- CHIȘINAU, 14 dec – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca pacienții care se trateaza la domiciliu cu forme ușoare, moderate sau care se afla in reabilitarea post COVID-19 vor beneficia de medicamente compensate. Totodata, lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul la domiciliu a fost extinsa.…

- CHIȘINAU, 14 dec – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca pacienții care se trateaza la domiciliu cu forme ușoare, moderate sau care se afla in reabilitarea post COVID-19 vor beneficia de medicamente compensate. Totodata, lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul la domiciliu a fost extinsa.…

- CHIȘINAU, 30 nov - Sputnik. Pe parcursul zilei de astazi au fost facute 1 074 de teste, dintre care primar - 870. Astfel, au fost confirmate 347 de cazuri de infectare cu coronavirus. Bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 107 364. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și…

- CHIȘINAU, 23 nov - Sputnik. Un birou de avocați din Capitala a atacat in instanța Hotararea nr. 27 a Comisiei municipale Extraordinare in Sanatate Publica din 20.11.2020, prin care s-a instituit obligația de purtare a maștilor (de orice tip) in spațiul public deschis in tot cuprinsul municipiului…