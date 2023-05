(FOTO) Impact fatal pe E85, la Cioranca. Un bărbat a decedat Un barbat din Vrancea și-a pierdut viața, in urma unui accident produs azi-noapte pe E85, la Cioranca. ,,Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoutilitara dinspre București catre Buzau, un șofer in varsta de 55 de ani, din Vrancea a intrat in coliziune cu un autocamion condus pe sensul opus de mers, de catre un cetațean turc, in varsta de 62 de ani. Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului de 55 de ani și ranirea cetațeanului strain care a fost preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

