Stiri pe aceeasi tema

- Martha Dolak, in varsta de 31 de ani, din Londra, a facut in secret o imagine a ranilor ei și a trimis-o unei prietene in timp ce a stat sechestrata timp de 21 de ore de catre fostul ei iubit, Michael Goodwin . Martha a suferit fracturi la fața, craniu și sangerari intracraniene.

- Atunci cand ai un corp superb, cu siguran:E nu te sfie"ti sE-l expui! A"a gandesc "i divele super hot, Claudia Romani "i Jessica Edstrom, care au fost surprinse de paparazzi in cele mai incitante ipostaze.

- Claudia Romani este un model italian extrem de cunoscut și apreciat. Vedeta deține un corp la care altele doar viseaza și il etaleaza ori de cate ori are ocazia. Cu toate acestea, nici iubitul sau nu este mai prejos! Claudia Romani are o relație cu Chris Vehovec, un barbat foare aratos, care nu se sfiește…