Stiri pe aceeasi tema

- O imagine cu fetița Simonei Gherghe a creat isterie pe Facebook. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare Ana Georgiana, in timp ce se uita la un meci de tenis al Simonei Halep, transmis la tv. Ana Georgia a fost fotografiata cu o racheta de tenis in mana in fata…

- Simona Gherghe se aflE intr-o binemeritatE vacantE, la mare, impreunE cu frumoasa sa familie. Pentru Ana Georgia este prima sa vacantE xi micuta pare absolut incantatE de tot ceea ce se petrece in jurul ei.

- Simona Gherghe le-a aratat tuturor in ce ipostaza a filmat-o pe fiica ei, Ana Georgia. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe le-a aratat prietennilor sai virtuali in ce ipostaza a surprins-o pe fiica ei, Ana Georgia. Micuța a fost pozata de vedeta, la primele ore ale dimineții, in patul parinților…

- Simona Gherghe are parte zilnic de momente minunate alaturi de fiica ei, Ana Georgia. Astazi, micuta a facut o pozna mica, iar prezentatoarea TV a filmat-o pentru a le arata tuturor cu ce isi ocupa ele timp.

- Simona Gherghe a marturisit ce anume vrea sa-i lase fiicei sale, Ana Georgia, atunci cand aceasta se va face mare. Simona Gherghe a recunoscut in fața fanilor ei de pe rețelele de socializare ca nu are multe bijuterii, dar toate pe care le deține au o poveste. Prezentatoarea de televiziune a marturisit…

- Fetița și soțul Simonei Gherghe, intr-o imagine de colecție. Astazi este ziua de naștere a lui Razvan Sandulescu, iar prezentatoarea de la Antena 1 a surprins un moment emoționant intre acesta și micuța lor. Vedeta a publicat imediat imaginea. “Cand il pupa pe tata si in poze, that’s amore, vorba cantecului……

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea se bucura din plin de viata de parinti. Micuta lor, Bella Victoria Margot, a implinit de curand noua luni, iar pentru a o sarbatori cei trei au mers impreuna la mare.

- Moment amuzant in timpul emisiunii "Acces Direct". Simona Gherghe a fost protagonista intregului moment. Indragita prezentatoare este mai tot timpul serioasa, asa cum cere natura emisiunii, insa astazi a oferit un moment pe cinste telespectatorilor sai.