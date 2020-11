Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de suporteri ai lui Dinamo au fost aseara la baza de la Saftica pentru a-i imbarbata pe jucatori in vederea meciului cu FC Voluntari. Dinamo - FC Voluntari se joaca astazi, de la ora 20:30, in runda cu numarul 11 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Plecari in masa de la Dinamo. Meciul cu Voluntari va fi ultimul pentru doctorul echipei, Liviu Batineanu, și pentru fizioterapeuții Claudiu Batineanu și Dani Covaciu. Dinamo - FC Voluntari se joaca astazi, de la ora 20:30, in runda cu numarul 11 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT…

- LIGA 1. Meciul lui Dinamo cu Voluntari ar putea fi ultimul pe arena din Ștefan cel Mare. Dinamo joaca diseara, de la ora 20:30, meciul cu FC Voluntari, partida urmand a se disputa pe stadionul din Ștefan cel Mare. Deja trece in plan secund faptul ca Pablo Cortacero nu s-a ținut de cuvant și in aceasta…

- Ioan Andone, fost antrenor și jucator la Dinamo, a analizat probleme de la formația alb-roșie și lipsa investițiilor. „Falcosul”, care acum activeaza ca președinte la FC Voluntari, urmatoarea adversara a lui Dinamo, a comentat proiectul spaniol din „Ștefan cel Mare” și a explicat care sunt problemele…

- Situația devine horror la Dinamo! Cosmin Contra a anunțat ca vrea sa plece, renunța chiar și la clauza de reziliere de 300.000 de euro, daca va primi cele trei salarii restante ce insumeaza 90.000 de euro, iar jucatorii iși suna permanent impresarii pentru a-i delega sa depuna actele la FIFA ca sa devina…

- Jucatorii lui Dinamo nu fac fața duelurilor cu adversarii și pierd pe banda rulanta, iar principalele sageți se indreapta spre preparatorul Javi Reyes. Dinamo a luat ochii cu un mercato abundent și spectaculos, prin prisma numelor trecute pe CV-urile fotbaliștilor, insa echipa condusa de Contra a strans…

- Pablo Cortacero s-a intors in week-end in Romania, iar Cosmin Contra le-a promis jucatorilor ca vor incasa astazi o parte din restanțele salariale. Dinamo - UTA Arad se joaca azi, de la 21:00. Partida va fi liveTEXT, VIDEO și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Plus, Digi Sport 1 și TV Telekom Sport…

- Cu doua saptamani inaintea barajului pentru Euro cu Islanda (8 octombrie, Reykjavik, 21.45, PRO TV), selecționerul Mirel Radoi, 39 de ani, intarește ca e de nezdruncinat decizia de a parasi reprezentativa dupa campania CM 2022 și povestește turbulențele relației cu Gigi Becali din vremea mandatului…