Stiri pe aceeasi tema

- Eheee, mare e dragostea, dar mare e și atenția! Nici nu s-au impacat bine, ca artistul Culița Sterp a și inceput sa o rasfețe pe Carmen de la Salciua cu tot ce considera el ca merita focoasa bruneta!

- Carmen de la Salciua și Culita Sterp au recunocut in sfarșit impacarea pe care toți fanii o așteptau și nu vor sa mai piarda timpul. Cei doi ar urma acum sa se casatoreasca din nou, conform apropiaților lor. Dar nu va imaginați ca va fi un eveniment grandios, ci doar ununia civila.

- Culița Sterp are foarte multe motive de bucurie. Dupa impacarea cu Carmen de la Salciua, cantarețul are parte in continuare de lucruri frumoase in viața sa. Fratele artistului iși sarbatorește ziua de naștere.

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp au divorțat cu mare scandal, dar l-a scurt timp interpreții au anuntat ca s-au impacat. Si cum formeaza din nou un cuplu, cei doi artisti le-au pregatit o surpriza uriașa fanilor, si anume au filmat impreuna un videoclip, care a fost lansat pe piata in…

- „Ne-am ingropat dar nu am realizat ca noi suntem...Semințe ! Și...Iata-ne, din nou zambind!La mulți ani ție: Citeste si Carmen de la Salciua, schimbare radicala de look. Intra aici sa vezi cum ii sta cu parul scurt FOTO Barbatului care m-a condus pana in fața lui Dumnezeu, omului…

- Povestea de dragoste dintre Carmen de la Salciua și Culița Sterp a ținut mult timp prima pagina a site-urilor de monden. Cei doi s-au casatorit in toamna anului 2017 și au divorțat in urma cu mai bine de un an. Acum, se pare ca au decis sa iși mai dea o șansa. In urma cu mai bine de un an, Carmen de…

- Carmen de la Salciua a implinit ieri 31 de ani. Printre cei care i-a facut o urare a fost și nimeni altul decat Culița Sterp, fostul soț. Cantarețul i-a transmis gandurile frumoase printr-un mesaj public. A postat chiar și o poza impreuna, prima cu cei doi dupa ce au divorțat in urma cu 1 an! Fanii…

- Culita Sterp a oferit primele declaratii despre impacarea dintre el si Carmen de la Salciua. Cosmin Isaila, iubitul artistei, recunoaste despartirea si spune pe sleau care au fost motivele pentru care s-a ajuns aici.