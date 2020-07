Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu a inceput lupta cukilogramele in urma cu cațiva ani, cand ajunsese sa cantareasca aproape 120 dekilograme. A reușit intre timp sa slabeasca, insa, s-a ingrașat din nou. Astfelca, interpreta a intrat din nou in sala de sport și a urmat o dieta stricta.Acum a ajuns sa cantareasca aproximativ…

- Actorul Nick Cordero, cunoscut pentru rolurile sale de pe Broadway, a murit duminica dimineata dupa o indelungata lupta cu COVID-19, la varsta de 41 de ani, informeaza DPA. Sotia sa, Amanda Kloots, a confirmat trista veste pe contul ei de Instagram. "Dumnezeu are acum un alt inger in ceruri", a scris…

- In prezent, Ioana este mult mai slaba si are o talie care se poate obtine doar cu dieta si mult sport. Fiica celebrului afacerist, din relatia pe care a avut-o cu egipteanca Sophie Ayad, are 22 de ani. Citeste si: Ioana Tiriac, petrecere de lux la Miami. Cum se distreaza fiica miliardarului Ion…

- Bianca a jucat deja in cateva filme alaturi de tatal sau. Ea mosteneste si talentul, dar si pasiunea pentru sport a tatalui sau, drept dovada stand numeroasele poze și clipuri in care apare in timp ce se antreneaza. Pentru a o obisnui cu lumea de la Hollywood, Van Damme o ia adesea pe Bianca…

- Suedia, care a optat pentru o strategie mai putin restrictiva pentru combaterea noului coronavirusului comparativ cu alte state europene, a inregistrat in ultimele sapte zile cel mai ridicat numar de decese pe cap de locuitor din Europa din cauza COVID-19, transmite Reuters, conform news.ro.Autoritatile…

- Madonna a dorit sa clarifice zvonurile aparute in ultima perioada despre starea ei de sanatate, astfel ca aceasta a postat un mesaj publicat pe Instagram in care a declarat ca a avut coronavirus. "In prezent, nu sunt bolnava. Cand rezultatul testului pentru anticorpi la Covid-19 este pozitiv,…

