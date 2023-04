Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Cum se arunca deșeurile provenite din construcții, la Aiud: OPT persoane surprinse de camere vor primi amenzi VIDEO| Cum se arunca deșeurile provenite din construcții, la Aiud: OPT persoane surprinse de camere vor primi amenzi In perioada 03.04.2023 – 06.04.2023, Poliția Locala Aiud a surprins…

- Garda Naționala de Mediu anunța masuri drastice, in cazul depozitelor cu potențial cancerigen provenite din demolarea garajelor. Primaria Bacau a fost amendata cu 70.000 de lei, iar pentru deșeurile din azbest inspectorii au facut sesizare penala. Garda de Mediu a descins in zona strazii Constanței,…

- Investigatorii Agent Green au fotografiat camioanele firmelor contractate de Primaria Bacau depozitand deșeuri din demolarea garajelor pe strada Stejarului, pe un teren public al municipalitații, unde nu este inregistrat nici un depozit de deșeuri industriale. „Așa ceva nu poate fi legal in zona rezidențiala…

- PMP Turda il acuza pe primarul Cristian Matei ca ascunde problema depozitelor de deșeuri, moloz și pamant excavat de pe raza localitații și incearca sa evite subiectul. Consilierul local Adrian Nap a fost din nou pe teren, pe malul Arieșului, pentru a arata din nou problema grava care exista acolo și…

- Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Bacau a desfașurat acțiuni specifice de verificare a legalitații activitații de dezmembrare a vehicolelor scoase din uz (VSU) de pe raza comunei Letea Veche. Cu aceasta ocazie au fost verificate un numar de 6 amplasamente gestionate de 2 societați comerciale…

- Mamaia Nord–Navodari, stațiunea ridicata in ultimii ani pe malul marii, este plina de hoteluri și blocuri construite fara autorizație sau fara a respecta regulile de urbanism. In urma controalelor efectuate de Inspecția in Construcții și de Prefectura Constanța s-a constatat ca peste 200 de imobile…

