- Una dintre cele mai frumoase gari CFR din Romania, dar si cu o semnificatie istorica deosebita este cea din Piatra-Neamt. Finalizata la inceputul secolului al XX-lea, constructia este opera unui cunoscut antreprenor italian al vremii, Carol Zani. Peste timp, Gara CFR Piatra-Neamt avea sa devina…

- In primul rand, am vazut una dintre cele mai bune echipe de rugby din lume, Argentina. Nu Jaguarii, nu echipa a treia, nu a patra, ci chiar Pumele, echipa care se va bate cu Țara Galilor, peste o saptamana, sau cu celelalte forțe din sud, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelanda, in apropiatul turneul…

- In luna noiembrie a acestui an, la Pitesti va fi finalizata cea mai moderna sala polivalenta din Romania. Surpriza placuta este ca sala, una cu dotari de ultima generatie, va fi gata cu opt luni inainte de termenul prevazut in contract, adica iunie 2022.

- La 80 de ani de la celebrul ordin al mareșalului Ion Antonescu „Ostași, va ordon: treceti Prutul!“, numarul de vara al revistei „Historia Special“ va propune o fascinanta incursiune in subteranele deciziilor politice și militare care au aruncat Romania in Al Doilea Razboi Mondial.

- Cu 80 de ani in urma, in ziua de 22 iunie 1941, Romania intra in razboi, alaturi de Germania, impotriva URSS. Conducatorul statului, Ion Antonescu a ordonat armatei sa treaca Prutul si sa elibereze Basarabia si nordul Bucovinei, ocupate, in 1940, de Uniunea Sovietica. Istoriografia romaneasca…

- Se implinesc astazi 80 ani de la eliberarea Basarabiei, nordului Bucovinei și a Ținutului Herța. La ora 2.00, in noaptea de 21 spre 22 iunie 1941, Armata Romana a primit de la generalul Ion Antonescu celebrul ordin: „Ostasi, treceti Prutul!“ In doar 35 zile, soldații romani au reușit sa ajunga la Nistru.…

- Reprezentantul special al Guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat, vineri, ca a sesizat Ministerul Afacerilor Interne si Procurorul General al Romaniei cu privire la faptul ca pe data de 2 iunie, la…

- Cristian Tudor Popescu a comentat, intr-o intervenție la Digi24, tragedia petrecuta luni, 12 aprilie, la Spitalul Victor Babeș din București, in urma careia au murit trei pacienți. Gazetarul a pus lanțul de nenorociri petrecute in unitațile medicale din Romania pe seama „disoluției autoritații”. CTP…