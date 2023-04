FOTO: Fotbal verde în „Săptămâna altfel”, între Bordești și Jitia Echipele de fotbal de la Școala Gimnaziala „Invațator Gheorghe Asanache” Bordești și Școala Gimnaziala Jitia s-au intalnit pe terenul din comuna Jitia pentru a disputa un meci de fotbal in cadrul „Saptamanii verzi” pentru Bordești și „Școala altfel” pentru Jitia. Chiar daca vremea a fost mai friguroasa decat de obicei, elevii celor doua unitați școlare […] Articolul FOTO: Fotbal verde in „Saptamana altfel”, intre Bordești și Jitia apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

