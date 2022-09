Stiri pe aceeasi tema

- Focșanenii au pierdut finala in urma loviturilor de departajare Echipa de fotbal U 8 a Inizio Focșani a participat, saptamana trecuta, la unul dintre cele mai puternice turnee din țara, Brașov Junior’s Cup. In ultima zi a competiției, duminica, 21 august, piticii de la Inizio au jucat finala in compania…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a amanat pentru miercuri, 13 iulie, pronuntarea verdictului in privinta contestatiei depusa de Victoria Gugesti impotriva Vointei Limpezis, in urma barajului pentru promovarea in Liga a 3-a. Reamintim ca, inaintea meciului retur, de la Gugesti, campioana…

- Ieri, 6 iulie, Comisia de Disciplina a FR Fotbal a judecat contestația depusa de Victoria Gugești impotriva adversarei din barajul pentru promovarea in Liga a III-a, Voința Limpeziș. Oficialii Victoriei au contestat inainte de inceperea returului de la Gugești dreptul de joc pentru cinci fotbaliști…

- Comunicat de presa Referitor la situația creata la barajul de promovare in Liga a treia, in urma contestației depuse de clubul ???????????????????????????????? ???????????????????????????? asupra dreptului de joc al unui numar de cinci jucatori, facem urmatoarea precizare: Pana la soluționarea contestației…

- Oficialii Victoriei Gugești au facut contestație acuzand ca mai mulți jucatori ai oaspeților nu au drept de joc La Gugești s-a disputat astazi returul barajului pentru promovarea in Liga a III-a intre Victoria Gugești și Voința Limpeziș, campioana județului Buzau. In tur, la Limpeziș, s-a impus Voința…