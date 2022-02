FOTO - Fostul senator PMP de Buzau, avocatul Dorin Badulescu ales la Congresul “popularilor” - secretar general adjunct!

Stiri pe aceeasi tema

- Congresul Extraordinar al Partidului Miscarea Populara l-a ales sambata pe Eugen Tomac ca presedinte al formatiunii politice. El a candidat ca lider al motiunii „PMP – un nou inceput pentru o Romanie crestin-democrata”. Din 456 de voturi exprimate, 421 au fost ”pentru”, 18 ”impotriva” si 17 abtineri.…

