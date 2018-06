Lavinia xi Eduard, foxtii concurenti de la "MireasE pentru fiul meu", au devenit in urmE cu o sEptEmanE pentru prima datE pErinti. Cei doi sunt in culmea fericirii xi au axteptat cu sufletul la gurE ca micuta lor sE vinE pe lume. Totul a decurs bine in timpul naxterii, iar la scurt timp dupE, Eduard de la "MireasE pentru fiul meu" a postat xi primele imagini cu micuta, totul spre bucuria fanilor.