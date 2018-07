Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul alpinist Ticu Lacatusu a revenit dintr-o expeditie in Muntii Kun Lun, din China, unde a reusit sa escaladeze un varf de peste 7.000 de metri, in echipa cu colegul Cristian Gruia.

- Celebrul alpinist Ticu Lacatusu a revenit dintr-o expeditie in Muntii Kun Lun, din China, unde a reusit sa escaladeze un varf de peste 7.000 de metri, in echipa cu colegul Cristian Gruia.

- Proiecte de internaționalizare a intreprinderilor moldovenești alaturi de intreprinderi romanești, pentru accesarea piețelor de desfacere mai mari, precum cele din China sau Japonia, dar și realizarea unor proiecte transfrontaliere de interes major pentru mediile de afaceri din

- Au fost multe discutii in mediul online referitoare la masini autonome, insa abia acum putem sa vorbim cu adevarat despre astfel de vehicule. Gigantul online Baidu din China a anuntat in cadrul conferintei Create Baidu ca a incheiat un parteneriat...

- Au fost multe discutii in mediul online referitoare la masini autonome, insa abia acum putem sa vorbim cu adevarat despre astfel de vehicule. Gigantul online Baidu din China a anuntat in cadrul conferintei Create Baidu ca a incheiat un parteneriat cu gigantul japonez SoftBank pentru lansarea primelor…

- Alpinistii Constantin (Ticu) Lacatusu si Cristian Gruia vor pleca, sambata, intr-o expeditie de ski-alpinism in muntii Kun Lun, din China, obiectivul asumat fiind ascensiuni pe varfuri de peste 7.000 de metri. Ticu Lacatusu, presedinte al Clubului Montan Roman, a declarat, intr-un comunicat…

- Unul dintre cele mai cunoscute mistere ale aviației contemporane este dispariția zborului MH370 al companiei Malaysia Airlines deasupra Oceanului Indian, in timpul cursei dinspre capitala Kuala Lumpur catre Beijing, China. Una dintre teoriile vehiculate pe parcursul timpului, reaparuta recent, care…

- Celebrul DJ suedez Avicii a fost fotografiat relaxandu-se cu prietenii, cu o bautura in mana, pe un yaht, in largul coastelor Omanului, cu doar o zi inaintea decesului sau, survenit vineri, la varsta de 28 de ani, informeaza The Sun. Potrivit site-ului TMZ, Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, parea…