Stiri pe aceeasi tema

- Tiger Ye (n.r. - numele este fictiv, pentru protejarea sa), un student de 21 de ani, a simțit primele simptome pe 21 ianuarie. Era obosit, iar temperatura ii crescuse. A ajuns la miezul nopții la spitalul Tongji. "Eram speriat. Toți doctorii purtau haine de protecție, ceva ce nu mai vazusem pana…

- Felicia Gherman, fosta jurnalista la Cluj, la TVR Cluj și Antena 1 Cluj, care acum lucreaza pentru China Radio International și locuiește la Beijing, a vorbit despre atmosfera din China privind coronavirusul și cum se mișca autoritațile de acolo. Felicia Gherman a acordat un interviu pentru Libertatea.ro…

- EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING SIMONA HALEP - HARRIET DART, la Australian Open 2020. Organizatorii au stabilit ora disputarii partidei de joi. Astfel, romanca, fostul lider mondial, va evolua de la ora 10:00 (ora Romaniei). EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING SIMONA HALEP - HARRIET DART…

- Baie la copca, la minus sase grade Celsius. Este distractia neobisnuita care a devenit deja traditie langa Timisoara. Zeci de tineri au demonstrat cat de rezistenti sunt daca au un stil de viata sanatos. Cu totii au sarit in apa inghetata, insa nu inainte de a se pregati cu niste exercitii speciale.

- Compania aeriana ucrainiana a carui avion s-a prabușit în dimineața zilei de miercuri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran anunța printr-o postare pe Facebook ca exclude posibilitatea ca accidentul sa se fi produs din cauza unei erori umane. „Aeroportul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a sunat, fara a-și declina identitatea și funcția, la peste 20 de Case de pensii din țara. La cele mai multe, angajații nici macar nu au raspuns la telefon, in timp ce la altele ”pensionarul” primea informații minimale.Citește și: Numire SURPRIZA: Noul…

- Samsung Electronics a redeschis astazi al treilea magazin Samsung Experience Store , in Mega Mall, dupa ce la inceputul acestei luni a fost redeschis și Samsung Experience Store in Afi Cotroceni. Redeschiderea magazinului a venit ca urmare a nevoii de extindere a spațiului destinat gamei din ce in ce…

- Lucrețiu Tudor, șeful Finanțelor Argeș, și-a depus mandatul in aceasta dimineața. Astazi valabilitatea Ordinului de numire in funcția de director a lui Lucrețiu Tudor a expirat, iar fostul șef al Finanțelor cu eleganța și fair play a renunțat la funcția stabilita pe linie politica. Iata și mesajul transmis…