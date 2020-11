Stiri pe aceeasi tema

- Eugenie Bouchard (26 de ani, 140 WTA) nu mai e single. +1 FOTO Tabloidul german Bild a dezvaluit ca jucatoarea canadiana de tenis i-a „aprobat" CV-ul fotbalistului american din NFL, Mason Rudolph (Pittsburgh Steelers), cu care se intalnește in ultimul timp din ce in ce mai des, in limita timpului liber…

- Eugenie Bouchard a pierdut finala turneului de la Istanbul, Patricia Țig reușind sa fructifice, în cele din urma, cea de-a opta minge de meci. Fost loc 5 WTA, sportiva din Canada a venit tocmai din calificari la turneul din Turcia, iar la finalul meciului pierdut nu și-a mai putut stapânii…

- O situatie bizara. In timp ce copiii sunt obligati sa mearga la scoala, deci sa se expuna pericolului de a se infecta, maturii pot decide singuri daca sa mearga sau nu la vot. Daca nu se duc la scoala, elevii risca sa nu mai primeasca alocatii, de exemplu. Parintii pot fi amendati daca nu-si trimit…

- Persoanele care se lupta cu kilogramele în plus au încercat de-a lungul timpului, unele cu succes - altele nu prea, tot felul de diete care mai de care mai mediatizate și mai laudate. Instagram, locul unde aproape orice este posibil, propune una de ultima generație, la care rezultatele sunt…

- Smiley a fost amendat de Poliția Rutiera, dupa ce a fost prins ca a depașit cu 25km/h viteza permisa pe autostrada. Artistul a anunțat pe contul sau de Facebook ca a fost testat cu Drug Test, rezultatul fiind negativ, insa a primit amenda pentru viteza. La scurt timp dupa apariția mesajului acestuia,…

- Autoritațile publice din Calarași vor sa-i cunoasca pe baștinașii plecați peste hotare. In acest context, in cadrul Zilelor Diasporei care se sarbatoresc in luna august, vor sa lanseze o expoziție virtuala de fotografii ”Diaspora Acasa”. ”Dorim ca prin acest vernisaj de lucrari sa ne cunoastem cetatenii…