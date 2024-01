FOTO Elevii din Râşnov au manual de istorie locală Elevii din Rasnov vor putea afla mai multe despre istoria locala cu ajutorul unui manual intitual „Istoria Rasnovului”. Manual de istorie locala „Istoria Rasnovului” se adreseaza elevilor cu varsta cuprinsa intre 8 și 12 ani Manualul are 33 de pagini si a fost scris pentru unitatile de invatamant rasnovene de istoricul Nicolae Pepene , directorul Muzeului Judetean de Istorie. „Pe sfarșit de an am avut bucuria sa ajung in școlile din Rașnov cu un manual de istorie locala. De ce la Rașnov ? Nu cred ca mai este cazul sa va explic In schimb, va scriu despre manualul pe care l-am avut in minte inca… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile sociale se vor da pana in 2027, dar valoarea tichetelor pentru alimente se reduce la jumatate. Cardurile sociale pentru mancare se vor da pana in 2027. Anul viitor iși pastreaza valoarea, dar se reduc la jumatate pentru urmatorii trei ani. Persoanele singure și familiile cu venituri reduse…

- Ministerul Educației a anunțat cand vor fi simularile examenelor de Evaluare Naționala si Bacalaureat 2024. Elevii clasei a VIII-a vor susține simularea examenului de Evaluare Naționala 2024 la inceputul lunii februarie, in timp ce simularea examenului de Bacalaureat 2024 va avea loc in luna martie,…

- Proiectul „ Școala Siguranței Tedi ” se va desfașura in continuare, in 35 de unitați de invațamant din județul Brașov. Pe parcursul anului școlar 2023-2024, la nivel national se deruleaza Proiectul Scoala Sigurantei Tedi in baza protocolului de colaborare incheiat intre Inspectoratul General al Politiei…

- Cetațenii romani, greci și bulgari ocupa primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de ore lucrate in anul 2022. Romanii sunt printre cetațenii europeni care au adunat cele mai multe ore de munca in 2022. Romanii, grecii și bulgarii au muncit in 2022 emnificativ mai mult decat alti…

- Urmatoarea minivacanta pentru romani este cea de Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie , iar perioada include și ziua libera de Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie. Saptamana aceasta, bugetarii vor avea parte de o noua minivacanța care incepe de joi, 30 noiembrie, ocazie cu care se sarbatorește Sfantul…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca aceasta reorganizare administrativ teritoriala a Romaniei trebuie infaptuita cu intelepciune, el precizand ca sunt foarte multi care vorbesc despre comasarea comunelor, infiintare…

- Primaria Orasului Rasnov prezinta pretul de vanzare a lemnului de foc direct catre populatie. Potrivit Primariei Rasnov, materialul lemnos se acorda cetațenilor cu domiciliul pe raza orașului, care folosesc pentru incalzire combustibil solid. Prețuri valabile pentru cererile depuse la Ocolul Silvic…

- Un barbat in varsta de 64 de ani din Bucuresti este cercetat penal dupa ce a impușcat o pisica ce i-a intrat in casa. Un caz șocant de agresiune contra animalelor a avut loc in București. Un barbat a impușcat pisica vecinului, dupa ce felina i-a intrat in curte și s-a urcat pe masa. Barbatul impuscat…