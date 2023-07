FOTO: Efectele ruperii de nori, în municipiul Botoșani. Pompierii au intervenit să îndepărteze un copac căzut peste o mașină FOTO: Efectele ruperii de nori, in municipiul Botoșani. Pompierii au intervenit sa indeparteze un copac cazut peste o mașina Pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au intervenit in urma cu puțin timp pentru degajarea unui copac cazut peste un autoturism, in municipiul Botosani. Apelul la 112 a fost facut de catre un locatar din zona care a anunțat ca pomul a fost doborat de vant. La fața locului s-au deplasat un echipaj de pompieri cu […] Citește FOTO: Efectele ruperii de nori, in municipiul Botoșani. Pompierii au intervenit sa indeparteze un copac cazut peste o mașina in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

