Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad in meciul terminat la egalitate, 1-1, in deplasare cu bosniacii de la Zrinjski Mostar, joi, in mansa secunda a turului al treilea...

- Esbjerg a deschis scorul in minutul 19, dupa aceea, in minutul 40, Adrian Petre a pasat decisiv la golul de 2-0,marcat de Kauko. Dupa pauza Esbjerg a mai punctat o data, in minutul 58, prin M. Kristensen, iar in minutul 60 a avut sansa lui 4-0, insa Dreyer a ratat. Nu parea sa fie o problema, mai…

- Atacantul Yoshinori Muto este primul fotbalist japonez care va juca la echipa engleza Newcastle United, cu care a semnat joi un contract pe patru ani dupa ce a obtinut permisul de munca in Marea Britanie, informeaza DPA. Muto, care are 26 de ani, a jucat in ultimii trei ani la formatia…

- Atacantul roman Andrei Ivan a marcat primele sale goluri oficiale pentru Rapid Viena, vineri, in meciul castigat cu scorul de 5-0 in fata formatiei FC Kufstein, in deplasare, in primul tur al Cupei Austriei la fotbal. Fostul jucator al echipei Universitatea Craiova, imprumutat de FC Krasnodar la Rapid…

- Europarlamentarul roman Andi Cristea, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, denunta dubla masura afisata de Uniunea Europeana in doua cazuri asemanatoare: alegerile locale din Chisinau din 2018 si referendumul pentru demiterea presedintelui Basescu din 2012.Vezi…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, a fost invinsa, luni, cu scorul de 7-6 (5), 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, locul 14 mondial, in optimile de finala ale French Open.Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit Kovesi in SUA Kasatkina s-a impus…

- Eintracht Frankfurt a produs marea surpriza și a caștigat Cupa Germaniei, 3-1 in finala cu Bayern Munchen. Este pentru a cincea oara cand Eintracht caștiga Cupa Germaniei, dupa succesele din 1974, 1975, 1981 și 1988. Vezi aici VIDEO cu rezumatul meciului Pentru unul dintre jucatorii lui Bayern, Javi…