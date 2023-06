Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-18 iunie 2023 la Brașov s-a desfașurat Campionatul Național de Inot pentru copii in varsta de 10 ani. Sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Pitești au obținut rezultate foarte bune. Astfel, la ștafeta baieți 10 ani, 4×50 metri liber sportivii Gemil Kaan, Naicu Eduard, Negoescu…

- Prima etapa a Campionatului Național de Airsoft Domination – organizat de Federația Romana de Airsoft – s-a desfașurat recent la Șieu Sfantu. Bistrițenii au fost printre cei mai buni. Clubul sportiv bistrițean A.C.S Airsoft Battlefield Bistrița a gazduit zilele trecute prima etapa din Campionatul Național…

- PODIUM… Vasluiul s-a clasat pe locul III la Competitia „Business plan” – etapa regionala pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est. Judetul a fost reprezentat de o firma de exercitiu a doi elevi din Zorleni. Este vorba despre F.E. MIERIS S. R. L. de la Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni, care…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a organizat in perioada 5-9 aprilie, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin de 50 m pentru seniori, tineret și juniori, ediția 2023.Competiția a fost gazduita de bazinul din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni și a reunit la start…

- FOTO: Sportiva Denisa Komiveș de la CSȘ Blaj, dubla campioana naționala la atletism, categoria Copii 1 O noua performanța pentru atletismul din Blaj. Sportiva Denisa Maria Komiveș, legitimata la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Blaj, a devenit dubla campionala naționala. Sportiva in vasta de 13 ani a caștigat…

- La finalul saptamanii trecute, in bazinul de inot „Gheorghe Demeca” din Baia Mare, s-a desfașurat etapa regionala a Campionatului Național de Cadeți, concurs de calificare pentru etapa finala din luna iulie. La competiție au luat startul 173 sportivi care au reprezentat 25 de cluburi, intre care și…

- FOTO: Inotatorii de la LPS Alba Iulia, medalii și calificari la finalele cadeților Saptamana trecuta, in bazinul de inot “Gheorghe Demeca” din Baia Mare, s-a desfașurat etapa regionala a Campionatului Național de Cadeți, concurs de calificare pentru etapa finala din luna iulie. La competiție au luat…

- FOTO: Inotatori de la LPS Alba Iulia, la etapa regionala, copii 10-11 ani Recent, la Baia Mare, in bazinul de inot “Gheorghe Demeca”, s-a disputat etapa regional a Campionatului National de Copii 10-11 ani, concurs care a contat in vederea indeplinirii baremelor de calificare, in probele de 200 metri…